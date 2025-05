In der Fußball-Landesklasse 3 kassierte der Quedlinburger SV am Wochenende eine bittere Pleite gegen den TSV Berßel und ging 0:11 (0:4) vom Platz.

Quedlinburg/MTU. Im GutsMuths-Stadion wurden die Fans des Quedlinburger SV am Samstag Zeugen eines bitteren Spektakels. Elf Bälle gingen Keeper Danny Geuer ins Netz. Das Spiel endete 0:11 (0:4).

Es waren bereits 34 Minuten des Spiels vergangen, als Moritz Lehmann mit einem Strafstoß für Berßel traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Maximilian Krumnow (40.) erzielt wurde.

Quedlinburger SV sieht sich 0:2 im Rückstand – 40. Minute

Der Torhagel wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Quedlinburgerer. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Neun Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Luran-Zarin Engelhardt traf in Minute 43, Daniil Shmelov zweimal in Minute 45 und 52, Joao Victor Gomes Paranagua in Minute 62, Shmelov in Minute 73, Ayumu Masaka in Minute 75 und Ayumu Masaka in Minute 82. Spielstand 10:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 26

Unmittelbar darauf gelang es Enrico Gerlach, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:11 auszubauen (87.).

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – TSV Berßel

Quedlinburger SV: Geuer – Pflug, Möller, Spannaus, Garcia Castillo (62. Gutenmorgen), Steller, Lindow, Zander, Stertz (62. Kunisch), Deiters, Rieneckert

TSV Berßel: Hanns – Kryshtal (67. Masaka), Habel, Shmelov, Krumnow, Engelhardt (67. Bohomol), Lehmann, Gomes Paranagua (82. Gerlach), Kolobov (77. Garrett), Lehmann, Gaspar Da Nobrega (78. Rodrigues Carneiro Mendes Silva)

Tore: 0:1 Moritz Lehmann (34.), 0:2 Maximilian Krumnow (40.), 0:3 Luran-Zarin Engelhardt (43.), 0:4 Daniil Shmelov (45.), 0:5 Daniil Shmelov (52.), 0:6 Joao Victor Gomes Paranagua (62.), 0:7 Daniil Shmelov (73.), 0:8 Ayumu Masaka (75.), 0:9 Yaroslav Bohomol (78.), 0:10 Ayumu Masaka (82.), 0:11 Enrico Gerlach (87.); Schiedsrichter: Luis Paul (Magdeburg); Assistenten: Niklas Stoye, Otto Wilhelm Neumann; Zuschauer: 69