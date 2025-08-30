Der Quedlinburger SV errang am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 65 Zuschauern einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Darlingerode/Drübeck.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 65 Besuchern des GutsMuths-Stadions geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Darlingerode/Drübeck durch.

Diese Partie verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 18 Spielminuten nach dem Seitenwechsel, schoss Johannes Bode das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

Minute 86: Quedlinburger SV mit 2:0 Vorsprung

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Henning Hamann (Quedlinburger) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (86.). Mit 2:0 gingen die Quedlinburgerer als Sieger vom Platz. Der Quedlinburger SV hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – SV Darlingerode/Drübeck

Quedlinburger SV: Bachor – Pflug, Spannaus (36. Beti), Filippov, Bode, Struckmeyer (39. Arbeiter), Deiters, Lindow (59. Hahn), Brunner, Hamann, Rieneckert (38. Apel)

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Stretzel (61. Wachsmuth), Festerling, Kühne, Niehoff, Braitmaier, Trute (86. Boje), Keil, Lüderitz (76. Weidner), Keck (85. Bressel), Rogacki

Tore: 1:0 Johannes Bode (63.), 2:0 Henning Hamann (86.); Schiedsrichter: Thomas Krugel (Haldensleben); Assistenten: Jörg Bergling, Maik Damm; Zuschauer: 65