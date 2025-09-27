Der Quedlinburger SV errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 58 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:0)-Sieg gegen den 1. FSV Nienburg.

Quedlinburg/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 58 Besuchern auf dem GutsMuths-Stadion - Platz 2 geboten. Die Quedlinburgerer setzten sich souverän mit 3:1 (1:0) gegen die Gäste aus Nienburg durch.

Nico Stertz (Quedlinburger SV) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Quedlinburgerer in der zweiten Halbzeit nachlegen: Erneut setzte Stertz den Ball ins Netz.

Doppelpack von Nico Stertz bringt Quedlinburger SV 2:0 in Führung – 50. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 64: Quedlinburger traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Till Brunner ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Philipp Dauch den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Nienburg erlangte (67.). Die Gegner vom Quedlinburger SV beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der Quedlinburger SV sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: Quedlinburger SV – 1. FSV Nienburg

Quedlinburger SV: Geuer – Stertz (68. Beti), Deiters, Bode (57. Hahn), Brunner (90. Arbeiter), Hamann (63. Möller), Filippov (80. Lindow), Pflug, Rieneckert, Rink, Struckmeyer

1. FSV Nienburg: Masurek – Dauch (74. Baer), Knöfler, Günther (57. Ebeling), Zenker, Hensel, Schmilorz, Lietz (46. Schmidt), Kümmel, Finze, Kober (57. Reichel)

Tore: 1:0 Nico Stertz (13.), 2:0 Nico Stertz (50.), 3:0 Till Brunner (64.), 3:1 Philipp Dauch (67.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Lukas Simon; Zuschauer: 58