Fußball-Landesklasse 3: Der Heimvorteil half dem SV 1890 Westerhausen II am Freitag nicht, als er sich vor 90 Fans mit 0:3 (0:0) gegen den SV Eintracht Osterwieck verabschieden musste.

Thale/MTU. Das Spiel zwischen Westerhausen und Osterwieck ist mit einer deutlichen 0:3 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Tim Stingl (SV Eintracht Osterwieck) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 64, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor – wieder durch Stingl (78.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Thale

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

SV 1890 Westerhausen II liegt 0:2 zurück – 78. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Philipp Matzelt, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:3 zu erweitern (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der SV 1890 Westerhausen II noch eine Gelbe Karte ein. Die Westerhausener sind auf Platz 15 gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV 1890 Westerhausen II – SV Eintracht Osterwieck

SV 1890 Westerhausen II: M. Werner – Stockhaus, Reitzig, Lehmann, Gottschalck, Blume, Helmdag, Maulhardt, Yamamoto, Kittke, S. Werner

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Riefenstahl (46. Bormann), Diefert (79. Lindau), Matzelt, Gens (85. Großhennig), Meyer, Torbahn, Herrmann, Katzorke (85. Duwensee), Stingl, Kessler

Tore: 0:1 Tim Stingl (64.), 0:2 Tim Stingl (78.), 0:3 Philipp Matzelt (90.+1); Schiedsrichter: Sarah Röschel (Elbingerode); Assistenten: Markus Mende, Thomas Schmidt; Zuschauer: 90