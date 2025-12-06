Dem SV Darlingerode/Drübeck gelang es am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3, die VfB Germania Halberstadt 2 mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 50 Zuschauer waren live dabei.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 50 Besuchern auf dem Sportplatz Darlingerode - Platz 1 geboten. Die Ilsenburger setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Halberstadt durch.

Bereits kurz nach Spielstart schoss Franz Lüderitz das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Ilsenburger legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Hendryk Stretzel der Torschütze (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

SV Darlingerode/Drübeck in Minute 62 2:0 in Führung

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Lüderitz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (64.). Damit war der Sieg der Ilsenburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Die VfB Germania Halberstadt 2 wurde noch einmal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 78 einen Spieler vom Platz nehmen. Die Gegner vom SV Darlingerode/Drübeck beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SV Darlingerode/Drübeck hat sich somit Platz zwölf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Darlingerode/Drübeck – VfB Germania Halberstadt 2

SV Darlingerode/Drübeck: Kubisch – Niehoff, Braitmaier, Stretzel, Kühne, Boje (80. Mahrholz), Lüderitz, Bressel (75. Wachsmuth), Festerling, Keil (83. Gallert), Trute

VfB Germania Halberstadt 2: König – Theile (68. Menge), Stender (59. Bergmann), Wiedenbein, Conrad, Allner, Genschmar, Simon, Lippoldt (56. Qaderi), Wenig, Tunsch

Tore: 1:0 Franz Lüderitz (10.), 2:0 Hendryk Stretzel (62.), 3:0 Franz Lüderitz (64.); Schiedsrichter: Wolf Tilmann Hesselbach (Zilly); Assistenten: Lenny-Lucien Peschel, Felix Rausch; Zuschauer: 50