Der SV Einheit Bernburg errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 einen 1:0 (0:0)-Erfolg gegen den FSV Grün-Weiß Ilsenburg II.

SV Einheit Bernburg sichert sich knappen Sieg gegen FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit 1:0

Bernburg/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Einheit Bernburg und FSV Grün-Weiß Ilsenburg II mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 62 Fußballfans waren auf dem Sportplatz Einheit live dabei.

Das Spiel blieb in der ersten Halbzeit ohne Tore und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit brachte Alexander Weber den Gastgeber in Führung (52.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Bernburg

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 5

Der SV Einheit Bernburg hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Einheit Bernburg – FSV Grün-Weiß Ilsenburg II

SV Einheit Bernburg: Käding – Walter (58. Homri), Ehrich, Kupka (46. Apel), Haiduk, Kuhn, Weber (71. Kohl), Pundzin (88. Y. J. Krug), Krüger, M. Krug, Fischer

FSV Grün-Weiß Ilsenburg II: Gülzow – Sielaff (46. Klaus), Kolbe (64. Hess), Hanns, Gödeke, Bollmann (81. Donner), Berndt, Hotopp, Urban, Reuss, Donner

Tore: 1:0 Alexander Weber (52.); Schiedsrichter: Marcel Mönner (Schönebeck); Assistenten: Thomas Lehmann, Steffen Krause; Zuschauer: 62