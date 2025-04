Osterwieck/MTU. Nach einem packenden Duell haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der FC Hettstedt am Samstag 5:3 (2:3) getrennt.

Basel Alkabib traf für den FC Hettstedt e.V. in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Ricardo Wagner den Ball ins Netz (17.).

17. Minute SV Eintracht Osterwieck gleichauf mit FC Hettstedt – 1:1

Gleichstand. Der FC Hettstedt e.V. konnte nochmal dagegen halten und spielte sich wieder in den Vordergrund: Lucas Doberenz versenkte den Ball in Spielminute 18 ein weiteres Mal, gefolgt von Basel Alkabib (21.). So einfach ließen sich die Osterwiecker aber nicht abhängen. Philipp Matzelt schoss und traf in der ersten Nachspielminute der ersten Halbzeit, gefolgt von Etienne Katzorke und Malte Bormann (81., 82.). Spielstand 4:3 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 14

Am Ende des Duells sollte es dem SV Eintracht Osterwieck noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Katzorke den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.+3). Damit war der Triumph der Osterwiecker gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – FC Hettstedt

SV Eintracht Osterwieck: Koch – Großhennig, Wagner (72. Schulz), Matzelt, Meyer, Riefenstahl, Ballhausen (46. Duwensee), Gens, Scholz (46. Bormann), Diefert (26. Katzorke), Torbahn

FC Hettstedt: Honigmann – Svitiukha, Wienholz, Krey, Kosko, Stein, Doberenz, Döring, Lettau, Prokhorenko, Alkabib (75. Alkabib)

Tore: 0:1 Basel Alkabib (13.), 1:1 Ricardo Wagner (17.), 1:2 Lucas Doberenz (18.), 1:3 Basel Alkabib (21.), 2:3 Philipp Matzelt (45.+1), 3:3 Etienne Katzorke (81.), 4:3 Malte Bormann (82.), 5:3 Etienne Katzorke (90.+3); Schiedsrichter: Stefan Schmuck (Bernburg); Assistenten: Neo Bergmann, Torsten Meiners; Zuschauer: 124