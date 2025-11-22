Osterwieck/MTU. Am Samstag haben sich der SV Eintracht Osterwieck und der SC Germ.1993 Kroppenstedt ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:5 (4:3).

Gleich nach dem Anstoß schoss Marius Dzial das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (2.). Es dauerte nur wenige Minuten, bis das zweite Tor durch Kevin Hildach (4.) erzielt wurde.

SV Eintracht Osterwieck baut Vorsprung auf 2:0 aus – 4. Minute

Die Osterwiecker konnten ihren Vorsprung weiter ausbauen. Kevin Hildach schoss und traf in Minute 17 ein weiteres Mal. Im Anschluss waren die zurückliegenden Kroppenstedter dran: Daniel Tobisch versenkte den Ball in Minute 19, gefolgt von Axel Böttger (33.). Gefährlich wurde es für die Osterwiecker nicht. Sie hielten dagegen und erweiterten den Abstand zum 4:2. Konstantin Badstübner traf in der 38. Minute. Die Kroppenstedter blieben ihnen auf den Fersen. Manuel Hoffmann versenkte den Ball in Spielminute 41, gefolgt von Andreas Sommermeyer (57.). Unentschieden. Die Osterwiecker schlugen jedoch zurück und gingen in Führung. Tim Stingl traf in der 61. Minute per Strafstoß, gefolgt von Justin Steinke (79.). Spielstand 6:4 für den SV Eintracht Osterwieck.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Osterwieck

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 11

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Kevin Michael Liehr den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (86.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Kroppenstedter aber nicht mehr ausgleichen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Germ.1993 Kroppenstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt und musste in Spielminute 94 einen Spieler vom Platz nehmen.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Osterwieck – SC Germ.1993 Kroppenstedt

SV Eintracht Osterwieck: L. M. Hildach – Klein, Krumpach, Stingl, Dzial (61. Steinke), K. Hildach, Gens, K. Badstübner, Meyer, Diefert (81. G. Badstübner), Schmidt (77. Kessler)

SC Germ.1993 Kroppenstedt: Schellhas (51. Geick) – Seibert (79. Stein), Peschek, Sommermeyer, Liehr, Hoffmann, Gruhle (46. Conrad), Helbig, Böttger, Tobisch, Zeppernick (79. Scheunert)

Tore: 1:0 Marius Dzial (2.), 2:0 Kevin Hildach (4.), 3:0 Kevin Hildach (17.), 3:1 Daniel Tobisch (19.), 3:2 Axel Böttger (33.), 4:2 Konstantin Badstübner (38.), 4:3 Manuel Hoffmann (41.), 4:4 Andreas Sommermeyer (57.), 5:4 Tim Stingl (61.), 6:4 Justin Steinke (79.), 6:5 Kevin Michael Liehr (86.); Schiedsrichter: Neo Bergmann (Bernburg); Assistenten: Sebastian Schulz, Pierre Joel Kagerhuber; Zuschauer: 112