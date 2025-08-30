Fußball-Landesklasse 3: Mit einem unfassbaren 9:1 (4:1) fegte die Mannschaft des SV Langenstein die ZLG Atzendorf/Förderstedt am Samstag vom Platz.

Langenstein/MTU. Die Langensteiner haben am Samstag dem Kontrahenten aus Atzendorf/Förderstedt ganze neun Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 9:1 (4:1) gingen sie vom Platz.

Das erste Tor wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Richard Götting für Langenstein traf und nach nur sieben Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Christoph Pinta den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (12.).

12. Minute: SV Langenstein mit 2:0 Vorsprung

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ein Ball nach dem anderen landete im Tor von Niklas Heyer. Maximilian Krumnow konnte in Minute 19 einnetzen und Tolle legte in Minute 27 nach. Es lief nicht gut für die ZLG Atzendorf/Förderstedt. In Minute 43 gelang es Spieler Nummer 16 noch, die Ehre der Staßfurter zu retten, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Vier mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Eine deutliche Pleite für die Staßfurter. Spielstand 8:1 für den SV Langenstein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Langenstein

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg, als Holtzheuer den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 9:1 erweiterte (90.). Damit war der Triumph der Langensteiner gesichert. Der SV Langenstein hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Langenstein – ZLG Atzendorf/Förderstedt

SV Langenstein: Eitz – Gifhorn (60. Schulmeyer), Priese, Bellan (60. Schulze), Pinta (60. Hoeft), Neutzner (73. Herrmann), Holtzheuer, Rappe, Götting, Krumnow, Hanke (73. Eichstaedt)

ZLG Atzendorf/Förderstedt: Heyer – Smetana, Maier (46. Zaunbrecher), Wullstein, Rock, Bock, Jesse, Wolter, Tolle, Ulze (70. Früchtel), Pfau

Tore: 1:0 Richard Götting (7.), 2:0 Christoph Pinta (12.), 3:0 Maximilian Krumnow (19.), 4:0 Richard Götting (27.), 4:1 Sebastian Tolle (43.), 5:1 Daniel Holtzheuer (55.), 6:1 Richard Götting (76.), 7:1 Tim Herrmann (80.), 8:1 Richard Götting (83.), 9:1 Daniel Holtzheuer (90.); Schiedsrichter: Thomas Wissel (Magdeburg); Assistenten: Robert Jordan, Florian Pascal Neumann; Zuschauer: 72