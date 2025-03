Der TSV Berßel erzielte am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 vor 213 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die VfB Germania Halberstadt II.

Berßel/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 213 Besuchern auf dem Sportplatz geboten. Die Berßeler waren den Gästen aus Halberstadt mit 3:0 (1:0) souverän überlegen.

Luran-Zarin Engelhardt traf für den TSV Berßel in Spielminute 22 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Die Berßeler legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Daniil Shmelov der Torschütze (78.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 16.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 20

Minute 78: TSV Berßel liegt mit 2:0 vorne

Nach wenigen Momenten gelang es Matheus Gaspar Da Nobrega, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (80.).

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – VfB Germania Halberstadt II

TSV Berßel: Hanns – Tolkin (68. Kryshtal), H. Lehmann (80. Lieberam), Gaspar Da Nobrega, Habel, Engelhardt, Gomes Paranagua (64. Shmelov), Dannhauer, Masaka (84. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), M. Lehmann, Garrett

VfB Germania Halberstadt II: Giebel – Sauer, Hartleib (82. Qaderi), Allner, Theile, Genschmar, Eckert (88. Wedde), Wiedenbein, Conrad, Rumlich (19. Odenbach), Dani

Tore: 1:0 Luran-Zarin Engelhardt (22.), 2:0 Daniil Shmelov (78.), 3:0 Matheus Gaspar Da Nobrega (80.); Schiedsrichter: Moritz Winter (Halberstadt); Assistenten: Roland Dr. Hiersemann, Andreas Mauritz; Zuschauer: 213