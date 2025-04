Berßel/MTU. 16 mal hat der TSV Berßel am Sonntag gegen die Gäste aus Westerhausen eingenetzt. 16:0 (8:0) für die Berßeler.

Joao Victor Gomes Paranagua (TSV Berßel) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Ayumu Masaka den Ball ins Netz (17.).

TSV Berßel baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 17

Die Torflut wollte nicht enden. Ein schmerzhaftes Erlebnis für die Westerhausener. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. 14 Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Maximilian Krumnow traf in Minute 18, Luran-Zarin Engelhardt in Minute 20, Gomes Paranagua in Minute 33, Luran-Zarin Engelhardt zweimal in Minute 38 und 42, Moritz Lehmann in Minute 45 und Maximilian Krumnow in Minute 86. Spielstand 15:0 für den TSV Berßel.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Berßel

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 24

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Julian Dahlhaus den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 16:0 festigte (88.). Damit war der Triumph der Berßeler gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Berßel – SV 1890 Westerhausen II

TSV Berßel: Watanabe – Shmelov, Krumnow, Dannhauer (67. Dahlhaus), Habel (78. Gerlach), Lehmann, Masaka (67. Rodrigues Carneiro Mendes Silva), Gaspar Da Nobrega (67. Kryshtal), Garrett, Engelhardt, Gomes Paranagua (71. Lieberam)

SV 1890 Westerhausen II: Werner – Fricke, Sidibe (67. Beyer), Ruch, Stender, Lindenberg, Werner, Gottschalck, Stockhaus, Bäcker, Sokoudjou Kemegne

Tore: 1:0 Joao Victor Gomes Paranagua (10.), 2:0 Ayumu Masaka (17.), 3:0 Maximilian Krumnow (18.), 4:0 Luran-Zarin Engelhardt (20.), 5:0 Joao Victor Gomes Paranagua (33.), 6:0 Luran-Zarin Engelhardt (38.), 7:0 Luran-Zarin Engelhardt (42.), 8:0 Moritz Lehmann (45.), 9:0 Daniil Shmelov (56.), 10:0 Maximilian Krumnow (70.), 11:0 Luran-Zarin Engelhardt (73.), 12:0 Gabriel Rodrigues Carneiro Mendes Silva (78.), 13:0 Jacobi Alexander Garrett (82.), 14:0 Daniil Shmelov (82.), 15:0 Maximilian Krumnow (86.), 16:0 Julian Dahlhaus (88.); Schiedsrichter: Friedrich Lorenz (Halberstadt); Assistenten: David Kawitzke, Jonas Pohl; Zuschauer: 147