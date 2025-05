Der TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens hatte am Freitag kein Glück und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 3-Partie gegen den Oscherslebener SC mit 1:3 (0:2).

Vor 91 Zuschauern hat sich das Team von Mario Katte mit 1:3 (0:2) gegen Oschersleben geschlagen geben müssen.

Es waren schon 31 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Sebastian Specht für Oschersleben traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Mykola Rus den Ball ins Netz (40.).

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens liegt 0:2 zurück – 40. Minute

Es sah nicht gut aus für Kleinmühlingen/Zens. Aber dann musste der Oscherslebener SC auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Nicola Maximilian Braunert nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.05.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Kleinmühlingen

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 28

In der Nachspielzeit nutzte der Oscherslebener SC noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Fabian Kittel (Oschersleben) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 3:1 gingen die Oscherslebener als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der Oscherslebener SC noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens – Oscherslebener SC

TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens: Brandt – Kietzmann, Krause, Seydlitz (46. Dörner), Junge, Richter, Ostwald, Meinecke, Zöbisch, Braunert, Baartz

Oscherslebener SC: Lenhard – Künne, Gödecke, Kittel, Lessmann, Neugebauer (69. Müller), Specht, Doerge, Rus (75. Klein), Krausmann, Wiedecke

Tore: 0:1 Sebastian Specht (31.), 0:2 Mykola Rus (40.), 1:2 Nicola Maximilian Braunert (58.), 1:3 Fabian Kittel (90.+3); Schiedsrichter: Peter Von Elsner (Magdeburg); Assistenten: Otto Wilhelm Neumann, Carlo Sebastian Dattko; Zuschauer: 91