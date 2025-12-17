Für die VfB Germania Halberstadt 2 endete der 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 3 auf dem eigenen Platz ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Langenstein mit 1:2 (1:1).

Halberstadt/MTU. Die Begegnung zwischen der VfB Germania Halberstadt 2 und dem SV Langenstein hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Kontrahenten aus Langenstein auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:1) für sich.

Die Gäste aus Langenstein mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur fünf Minuten nach Spielstart von Luke Ferdenus ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Halberstädtern eine unerwartete Führung (5.). Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die VfB Germania Halberstadt 2 kassierte einmal Gelb (9.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Niklas Hanke den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.11.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 12

Minute 28 VfB Germania Halberstadt 2 gleichauf mit SV Langenstein – 1:1

wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Auf der Gastseite verließen Christoph Pinta für Daniel Holtzheuer und Julian Schulze für Sebastian Bellan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der SV Langenstein musste zweimal Gelb hinnehmen. Die VfB Germania Halberstadt 2 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker.

In Minute 80 fiel das letzte Tor der Partie. 35 Minuten nach Anpfiff gelang es Daniel Holtzheuer, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Langensteiner zu entscheiden (80.). Die VfB Germania Halberstadt 2 rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt 2 – SV Langenstein

VfB Germania Halberstadt 2: König – Conrad, Theile, Wenig (84. Lippoldt), Allner, Platz, Genschmar, Simon, Wiedenbein, Stender, Tunsch

SV Langenstein: Eitz – Hanke, Neutzner, Gifhorn, Krumnow, Pinta (74. Holtzheuer), Ferdenus, Schulze (74. Bellan), Rappe (79. Eska), Hoeft, Priese

Tore: 1:0 Luke Ferdenus (5.), 1:1 Niklas Hanke (28.), 1:2 Daniel Holtzheuer (80.); Schiedsrichter: Bruno Gerloff (Thale); Assistenten: Jan Strzelecki, Michael Wollheim; Zuschauer: 103