Halberstadt/MTU. Nach haben sich die VfB Germania Halberstadt II und der SV Eintracht Osterwieck am Freitag 3:2 (0:1) getrennt. Im Spiel zwischen Halberstadt und Osterwieck am vergangenen Freitag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 3:2 (0:1)-Erfolg für das Team aus Halberstadt.

Tim Stingl traf für den SV Eintracht Osterwieck in Minute 15 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Osterwieck musste einmal Gelb hinnehmen (39.). Die VfB Germania Halberstadt II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Denis Becker. Die Osterwiecker legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Christopher Kessler der Torschütze (52.).

52. Minute: VfB Germania Halberstadt II liegt 0:2 zurück

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Eintracht Osterwieck kassierte noch einmal Gelb. Halberstadt war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 17 schoss und traf (66.). Der Beginn eines Comebacks. 17 Minuten später legte das Team von Denis Becker nach und netzte ein weiteres Mal ein (83). Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2024, 18.30 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: Landesklasse 3

Spieltag: 13

In der allerletzten Minute konnte Ben Luca Steinke (Halberstadt) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Halberstädter Mannschaft erzielen (90.). Die Halberstädter haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt II – SV Eintracht Osterwieck

VfB Germania Halberstadt II: König – Allner (78. Müller), Dani, Wiedenbein, Sauer, Tunsch, Conrad (90. Masic), Steinke, Theile, Rumlich, Genschmar

SV Eintracht Osterwieck: Marchlewsky – Torbahn, Stingl, Scholz (78. Korn), Matzelt, Gens (90. Lindau), Szymura (84. Bormann), Riefenstahl, Kessler (78. Katzorke), Meyer, Diefert

Tore: 0:1 Tim Stingl (15.), 0:2 Christopher Kessler (52.), 1:2 Jano Conrad (66.), 2:2 Jano Conrad (83.), 3:2 Ben Luca Steinke (90.); Schiedsrichter: Alexander Zelosko (Königsborn); Assistenten: Czeslaw Przygocki, Andreas Zepter; Zuschauer: 83