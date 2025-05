Für den Gastgeber SV Seegrehna endete das Spiel gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II am 17. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einer 1:1 (1:1)-Punkteteilung.

Die Wittenberger Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur drei Minuten nach Anpfiff von Martin Jäckel ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Bitterfeld-Wolfenern eine unerwartete Führung (3.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 18.45 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

Minute 38 SV Seegrehna auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – 1:1

Schon in der ersten Spielhälfte fiel der finale Treffer der Partie. Kurz vor der Pause gelang es Christoph Thauer, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die Wittenberger zu erlangen (38.). In Spielminute 39 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Seegrehna: Brandenburg – Griedel, Jäckel, Trenkel, Henska (75. Weise), Schenke, Geißler (70. Furchner), Böhme, Ruprecht (62. Kruse), Stark, Thauer

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Schneidewind, Eberhard, Nelles, Jentzsch, Achilles (65. König), Riediger, Strobel, Hawel, Erler (73. Schneider), Csehil (78. Rohde)

Tore: 0:1 Martin Jäckel (3.), 1:1 Christoph Thauer (38.); Zuschauer: 100