Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV Seegrehna am Freitag nicht, als er sich vor 111 Fans mit 1:3 (0:1) gegen die SG Empor Waldersee verabschieden musste.

1:3 – SV Seegrehna verliert auf dem heimischen Platz deutlich gegen SG Empor Waldersee

Wittenberg/MTU.

Ebrima Ceesay (SG Empor Waldersee) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor : Diesmal setzte Theo Geißler den Ball ins Netz.

50. Minute SV Seegrehna gleichauf mit SG Empor Waldersee – 1:1

Unentschieden. gasts Jason Schilling konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor Abpfiff, konnte Adrian Elias Westendorf (gast) den Ball über die Linie bringen (81.). Mit 3:1 gingen die gaster als Sieger vom Platz. Die Gegner vom SV Seegrehna beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Wittenberger sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – SG Empor Waldersee

SV Seegrehna: Brandenburg – Griedel, Ruprecht (55. Stark), Schüler, B. Schenke, Gäbelt, T. Schenke (69. Böhme), Thauer, Kruse (55. Trenkel), Geißler (78. Weise), Jäckel

SG Empor Waldersee: Köhler – Bruch (89. Schmidt), Griebner, Herro (83. Samaniega Lopez), Chebbah, Gaedke (46. Westendorf), Berger, Ceesay (64. John), Schilling (88. Loppnow), Schäfer, Schulze

Tore: 0:1 Ebrima Ceesay (45.+2), 1:1 Theo Geißler (50.), 1:2 Jason Schilling (70.), 1:3 Adrian Elias Westendorf (81.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Robin Schreiter, Sebastian Bosch; Zuschauer: 111