Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II errang am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 99 Zuschauern einen klaren 3:1 (2:0)-Sieg gegen den FC Stahl Aken.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Freitag den 99 Besuchern des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 geboten. Die Bitterfeld-Wolfener waren den Gästen aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän überlegen.

Arved Nelles (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). Die Bitterfeld-Wolfener legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor der Partie nach. Diesmal war Jonah Mißner der Torschütze.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II liegt in Minute 45+2 2:0 vorn

In der 64. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste jetzt zweimal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Fynn Teichmann den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und ein Tor für die Elf aus Aken erlangte (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Erler, L. Csehil, Zagiev (74. Cil), Mißner (63. Strobel), Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Nelles, Schneidewind, Chebbah (89. Mewes), Kirchhoff, Pabstmann

FC Stahl Aken: Krenzler – Hellmer, Abdul Awali (87. Schulz), Teichmann, Mrachacz, Kutscher, Zakhel, Mazurkevych, Dreßler, Saalmann, Knauth

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99