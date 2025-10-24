Dem 1. FC Bitterfeld-Wolfen II gelang es am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den FC Stahl Aken mit 3:1 (2:0) zu besiegen. 99 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Bitterfeld-Wolfen/MTU. Die 99 Besucher des Fritz-Heinrich-Stadions Pl.2 haben am Freitag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Bitterfeld-Wolfener besiegten die Gäste aus Aken mit 3:1 (2:0) souverän.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Arved Nelles das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II kassierte einmal Gelb (26.). Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielt werden: Diesmal setzte Jonah Mißner den Ball ins Netz.

1. FC Bitterfeld-Wolfen II führt nach 45+2 Minuten 2:0

In der 64. Minute griff der Schiri zum wiederholten Male in die Tasche. Der FC Stahl Aken kassierte jetzt zweimal Gelb. Der Siegeszug der Bitterfeld-Wolfener brach nicht ab. Minute 78: Bitterfeld-Wolfen traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Nelles ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.10.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bitterfeld-Wolfen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Schon zwei Minuten später konnte Fynn Teichmann (Aken) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Aken erzielen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Bitterfeld-Wolfen II – FC Stahl Aken

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Tran Nguyen Gia (74. J. Csehil), Chebbah (89. Mewes), Nelles, L. Csehil, Schneidewind, Zagiev (74. Cil), Pabstmann, Kirchhoff, Mißner (63. Strobel), Erler

FC Stahl Aken: Krenzler – Kutscher, Saalmann, Mrachacz, Mazurkevych, Abdul Awali (87. Schulz), Hellmer, Knauth, Zakhel, Teichmann, Dreßler

Tore: 1:0 Arved Nelles (3.), 2:0 Jonah Mißner (45.+2), 3:0 Arved Nelles (78.), 3:1 Fynn Teichmann (80.); Schiedsrichter: Niklas Vökler (Delitzsch); Assistenten: Ralf Wanderer, Rico Reinhardt; Zuschauer: 99