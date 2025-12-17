Ein 2:2 (2:0)-Unentschieden war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Germania 08 Roßlau und SG Empor Waldersee am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Dessau-Roßlau/MTU. Die SV Germania 08 Roßlau und die SG Empor Waldersee haben sich am Samstag in einer spannenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 2:2 (2:0).

In Minute 15 schoss Michel Müller das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die Dessauer legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Robert Ruge der Torschütze.

SV Germania 08 Roßlau in Minute 42 2:0 in Führung

In der 73. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee kassierte einmal Gelb.Zweite Halbzeit: gast lag 2:0 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Fynn Rubitzsch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die SG Empor Waldersee kassierte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der 90. Minute gelang es Adrian Elias Westendorf, den Ball ins Netz zu befördern und so den Ausgleich für die gaster zu erreichen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SG Empor Waldersee

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Mieth, Richter, Fleischer (55. Reichardt), Franzel, Marzian (76. Michaelis), Hagendorf, Seiffert (78. Möbius), Klausnitzer, Ruge, Müller (38. Hanke)

SG Empor Waldersee: Köhler – Chebbah (78. Loppnow), Eckardt, Schulze, Schilling, Schäfer (46. John), Vogel, Griebner, Westendorf, Meßing (46. Rubitzsch), Gaedke

Tore: 1:0 Michel Müller (15.), 2:0 Robert Ruge (42.), 2:1 Fynn Rubitzsch (81.), 2:2 Adrian Elias Westendorf (90.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Marek Scholz, Torsten Hüttig; Zuschauer: 80