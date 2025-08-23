Ein 3:3 (0:3)-Remis war das Resultat des Aufeinandertreffens von SV Blau-Rot Coswig und SV 1922 Pouch-Rösa am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4.

Coswig/MTU. Der SV Blau-Rot Coswig und der SV 1922 Pouch-Rösa haben sich am Samstag in einer aufregenden Aufholjagd gemessen und trennten sich 3:3 (0:3).

Christos Paschos (SV 1922 Pouch-Rösa) netzte kurz vor Ende der ersten Spielhälfte, in Minute 38, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Muldestauseer legten schon kurze Zeit später nach. Diesmal war Fernando Gentil Da Cunha der Torschütze (42.).

SV Blau-Rot Coswig hinkt 0:2 hinterher – 42. Minute

Und auch Tor Nummer drei konnte der Coswig-Torwart nicht verhindern (45.). Der Vorsprung des SV 1922 Pouch-Rösa schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Marcel Müller kämpfte weiter und in Minute 54 gelang Jan-Erik Bergt endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. 35 Minuten später konnte Lennart Giese ein weiteres Mal den Abstand verringern. Spielstand 3:2 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Nur vier Minuten später konnte Tim Schölzel (Coswig) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Coswig erreichen (90.+3). Die Coswiger sind auf Platz drei gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schaaf (61. Körner), Guroll (61. N. Schölzel), Schmidt, Körnicke, Plotz (46. Kappel), Löwe, Bergt, Warnecke, T. Schölzel, M. Ziem (84. Giese)

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Ersed, Shaba, Synovyd, Rocktäschel, Paschos, Hulovych, Tale (70. Hänisch), Gentil Da Cunha, Kunyk, Richter

Tore: 0:1 Christos Paschos (38.), 0:2 Fernando Gentil Da Cunha (42.), 0:3 Fernando Gentil Da Cunha (45.), 1:3 Jan-Erik Bergt (54.), 2:3 Lennart Giese (89.), 3:3 Tim Schölzel (90.+3); Schiedsrichter: Norman Spröte (Leipzig); Assistenten: Daniel von Nessen, Rene Hofmann; Zuschauer: 85