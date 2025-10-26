Der TuS Kochstedt erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 112 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen die SG Empor Waldersee.

Dessau-Roßlau/MTU. Am Sonntag haben sich der TuS Kochstedt und die SG Empor Waldersee ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

In Minute 13 schoss Darvin Francis Hajowsky das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor – wieder durch Hajowsky (19.) erzielt wurde.

Tor Nummer drei schoss Hajowsky für Kochstedt (42.). Die Partie blieb spannend. Adrian Elias Westendorf traf für gast (51). Hannes Bruch traf für gast (59). Spielstand 3:2 für den TuS Kochstedt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Eric Landgraf den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:2 verfestigte (63.). Damit war der Erfolg der Dessauer entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der TuS Kochstedt wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner von der SG Empor Waldersee beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten. Der TuS Kochstedt sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: TuS Kochstedt – SG Empor Waldersee

TuS Kochstedt: Jeßwein – Hein (63. Karbath), Streuber (75. Böhme), Zabel, Buschmann (46. Landgraf), Ihbe, A. Zuchowski, Hensen, Strokosch (46. Krieg), Krüger, Hajowsky (80. Ziemba)

SG Empor Waldersee: Bahn – Rubitzsch, Schilling, Schäfer, Chebbah, Herro (27. Samaniega Lopez), Bruch, Vogel (87. Loppnow), Griebner, Gaedke (55. Schulze), Westendorf

Tore: 1:0 Darvin Francis Hajowsky (13.), 2:0 Darvin Francis Hajowsky (19.), 3:0 Darvin Francis Hajowsky (42.), 3:1 Adrian Elias Westendorf (51.), 3:2 Hannes Bruch (59.), 4:2 Eric Landgraf (63.); Schiedsrichter: Max Pfannschmidt (Weißenfels); Assistenten: Lutz Marschhausen, Christopher Große; Zuschauer: 112