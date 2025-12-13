Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (4:0) ging der SV Eintracht Elster von Trainer Marvin Richter aus dem Kräftemessen mit der SG Empor Waldersee vom Platz.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 55 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich deutlich mit 5:0 (4:0) gegen die Gäste durch.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Daniel von Nessen (Schönwölkau) eine Gelbe Karte an die Zahna-Elsteraner (10.). Eric Schutzsch (SV Eintracht Elster) netzte 18 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Es dauerte nicht lange, bis , und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Jan Sascha Schulze den Treffer zum 0:2, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (23.).

Minute 23: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Lennox Witzel traf in Minute 26 und Martin Kase in Minute 32. Spielstand 4:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 15

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Damon Schüler wurde für Lennox Witzel eingesetzt und Yannick Schüler für Martin Kase. Auf der Gastseite verließen Jason Schilling für Raul Loppnow und Adrian Elias Westendorf für Damien Simon den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.

Nur eine Minute vor Abpfiff gelang es Yannick Schüler, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 auszubauen (89.). In Spielminute 89 handelte sich die SG Empor Waldersee noch eine Rote Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SG Empor Waldersee

SV Eintracht Elster: Juhasz – L. Witzel (66. D. Schüler), Schutzsch (83. Donath), Schneider, Lavrov, Dietze (76. Göbel), Kase (66. Y. Schüler), M. Witzel, Engelhardt, Schuschke (89. Zoberbier), T. Richter

SG Empor Waldersee: Bahn – Schilling (70. Loppnow), Griebner, Eckardt (80. Samaniega Lopez), Vogel, Gaedke, Bruch (83. Hofmann), Chebbah, Westendorf (70. Simon), Schäfer (7. Rubitzsch), Schulze

Tore: 1:0 Eric Schutzsch (18.), 2:0 Jan Sascha Schulze (23.), 3:0 Lennox Witzel (26.), 4:0 Martin Kase (32.), 5:0 Yannick Schüler (89.); Schiedsrichter: Daniel von Nessen (Schönwölkau); Assistenten: Olaf Stiehler, Andreas Schauseil; Zuschauer: 55