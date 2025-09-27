Fußball-Landesklasse 4: Mit einem beeindruckenden 5:0 (3:0) ging die SV Germania 08 Roßlau von Trainer Jens Borchers aus dem Kräftemessen mit dem SV Blau-Rot Coswig vom Platz.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 196 Besucher des Elbesportparks haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer schlugen das Team aus Coswig mit 5:0 (3:0) deutlich.

Enrico Franzel (SV Germania 08 Roßlau) netzte 15 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Danach verging nur wenig Zeit, bis das zweite Tor durch Vincent Elias Seiffert (27.) erzielt wurde.

SV Germania 08 Roßlau liegt in Minute 27 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Drei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Paul Ulrich Hanke traf in Minute 29 und Jeremy-Niklas Berke in Minute 70. Spielstand 4:0 für die SV Germania 08 Roßlau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spielerwechsel nochmal neue Impulse zu setzen. Maximilian Reichardt kam rein für Enrico Franzel. Auf der Gastseite sprangen Niklas Schölzel für Jan-Niklas Seifert und Marcel Müller für Brian-Lucas Körnicke ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Das letzte Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Maximilian Reichardt den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 verfestigte (77.). Damit war der Sieg der Dessauer gesichert. Die Dessauer sicherten sich somit Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Blau-Rot Coswig

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Hanke (78. E. S. Lorenz), Marzian, L. Lorenz, Müller (84. Michaelis), Berke, Hagendorf, Mieth (82. Richter), Seiffert (46. Ruge), Franzel (71. Reichardt), Klausnitzer

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Weber (46. Kappel), Schölzel, Guroll (46. Körner), Ziem, Körnicke (74. Müller), Scheller, Löwe (82. Saage), Schaaf, Bergt, Seifert (74. Schölzel)

Tore: 1:0 Enrico Franzel (15.), 2:0 Vincent Elias Seiffert (27.), 3:0 Paul Ulrich Hanke (29.), 4:0 Jeremy-Niklas Berke (70.), 5:0 Maximilian Reichardt (77.); Schiedsrichter: Marek Scholz (Kemberg); Assistenten: Mario Bischoff, Maximilian Schemainda; Zuschauer: 196