5:1 (3:0) in Seegrehna: Ganze fünf Bälle hat das Team von Marcus Furchner, der SV Seegrehna, am Samstag im Tor der Gäste aus Dessau untergebracht.

Leon Henska (SV Seegrehna) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der Dessauer SV 97 I musste einmal Gelb hinnehmen (14.). Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Jonas Trenkel den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (15.).

SV Seegrehna führt in Minute 15 mit 2:0

Dann konnte Seegrehna einen zusätzlichen Erfolg erzielen. Leon Henska versenkte den Ball in Spielminute 33 noch einmal. Zu all dem Jammer lenkte der Dessauer den Ball in der 62. Minute auch noch unglücklich ins eigene Tor. Dessau legte nochmal vor. Philipp Markert schoss und traf in Spielminute 73 per Strafstoß. Spielstand 4:1 für den SV Seegrehna.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 28

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Seegrehna kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Christoph Thauer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 auszubauen (81.).

Aufstellung und Statistik: SV Seegrehna – Dessauer SV 97 I

SV Seegrehna: Janihsek – Stark, Thauer (82. Kruse), T. Schenke (75. F. Ruprecht), Griedel, Henska (82. Carius), Trenkel, Geißler, Jäckel, B. Schenke, Böhme (75. J. Ruprecht)

Dessauer SV 97 I: Deistler – Thiele (46. Markert), Zabel, Kieseler, Kamschütz, Eckersberg, Merkel, Abaszada, Schweininger, Yousef, Von Klöden

Tore: 1:0 Leon Henska (13.), 2:0 Jonas Trenkel (15.), 3:0 Leon Henska (33.), 4:0 Sebastian Von Klöden (62.), 4:1 Philipp Markert (73.), 5:1 Christoph Thauer (81.); Schiedsrichter: Philipp Haacke (Halle); Assistenten: Niklas Schimpf, Torsten Schimpf; Zuschauer: 90