Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unglaublichen 6:0 (1:0) fegte die Mannschaft des VfB Gräfenhainichen den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf am Samstag vom Platz.

Gräfenhainichen/MTU. Sechsmal hat der VfB Gräfenhainichen am Samstag gegen die Gäste aus Abtsdorf eingenetzt. 6:0 (1:0) für die Gräfenhainicher.

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (38.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Richard Selka am Ende der ersten Halbzeit, als Johan Michalczyk für Gräfenhainichen traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 40 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Gräfenhainicher legten rasch mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marvin Römling der Torschütze (48.).

VfB Gräfenhainichen baut Vorsprung auf 2:0 aus – 48. Minute

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Vier Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Römling traf in Minute 55, Malte Wiechmann in Minute 65 und Carlos Dutz in Minute 75. Spielstand 5:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

Auf den letzten Drücker, in der 90. Minute konnte Jakub Zbigniew Akacki (Gräfenhainichen) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 6:0 gingen die Gräfenhainicher als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

VfB Gräfenhainichen: Busse – Fromm, Eichholtz (66. Akacki), Hopfe, Henschel (77. Baier), Wiechmann, Kriegel (13. Kirste), Voigt, Michalczyk, Römling (66. Dutz), Kühne (65. Schmidt)

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Weise – Alter, Elmenthaler, Jentzsch, Koppe (71. Räbiger), Nagel, Brückner, Gresse, Sprenger (68. Winter), Buchmann, Brückner

Tore: 1:0 Johan Michalczyk (40.), 2:0 Marvin Römling (48.), 3:0 Marvin Römling (55.), 4:0 Malte Wiechmann (65.), 5:0 Carlos Dutz (75.), 6:0 Jakub Zbigniew Akacki (90.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Maximilian-Paul Bethge, Clemens Band; Zuschauer: 160