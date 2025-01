Fußball-Landesklasse 4: Mit einem unglaublichen 6:0 (1:0) fegte die Mannschaft des VfB Gräfenhainichen den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf am Samstag vom Platz.

Gräfenhainichen/MTU. 6:0 (1:0) in Gräfenhainichen: Ganze sechs Bälle hat die Mannschaft von Richard Selka, der VfB Gräfenhainichen, am Samstag im Tor der Besucher aus Abtsdorf untergebracht.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Christian Schramm (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (38.). Johan Michalczyk (VfB Gräfenhainichen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Gräfenhainicher legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Marvin Römling der Torschütze (48.).

VfB Gräfenhainichen in Minute 48 2:0 in Führung

Der Siegeszug der Gräfenhainicher brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Richard Selka im gegnerischen Tor. Römling traf in Minute 55, Malte Wiechmann in Minute 65 und Carlos Dutz in Minute 75. Spielstand 5:0 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 15.00 Uhr

Austragungsort: Gräfenhainichen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 6

In der 90. Minute gelang es Jakub Zbigniew Akacki, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 6:0 auszubauen (90.).

Aufstellung und Statistik: VfB Gräfenhainichen – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

VfB Gräfenhainichen: Busse – Kriegel (13. Kirste), Wiechmann, Michalczyk, Henschel (77. Baier), Fromm, Hopfe, Römling (66. Dutz), Voigt, Eichholtz (66. Akacki), Kühne (65. Schmidt)

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Weise – Koppe (71. Räbiger), Brückner, Nagel, Sprenger (68. Winter), Jentzsch, Gresse, Brückner, Alter, Elmenthaler, Buchmann

Tore: 1:0 Johan Michalczyk (40.), 2:0 Marvin Römling (48.), 3:0 Marvin Römling (55.), 4:0 Malte Wiechmann (65.), 5:0 Carlos Dutz (75.), 6:0 Jakub Zbigniew Akacki (90.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Maximilian-Paul Bethge, Clemens Band; Zuschauer: 160