Dessau-Roßlau/MTU. Am Samstag haben sich die SV Germania 08 Roßlau und die SG Empor Waldersee eine fesselnde Aufholjagd geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (2:0).

Michel Müller traf für den SV Germania 08 Roßlau in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Dessauer legten in der 42. Minute nach. Diesmal war Robert Ruge der Torschütze.

In der 73. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Empor Waldersee steckte einmal Gelb ein.Zweite Halbzeit: gast lag 2:0 zurück. In Minute 81 jedoch wendete sich das Blatt: Fynn Rubitzsch startete zum Gegenangriff, schoss und traf. 2:1.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Die SG Empor Waldersee kassierte noch einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In der allerletzten Minute konnte Adrian Elias Westendorf (gast) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für gast erreichen (90.).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SG Empor Waldersee

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Richter, Müller (38. Hanke), Hagendorf, Mieth, Fleischer (55. Reichardt), Klausnitzer, Franzel, Marzian (76. Michaelis), Seiffert (78. Möbius), Ruge

SG Empor Waldersee: Köhler – Eckardt, Meßing (46. Rubitzsch), Griebner, Schulze, Vogel, Schäfer (46. John), Gaedke, Schilling, Westendorf, Chebbah (78. Loppnow)

Tore: 1:0 Michel Müller (15.), 2:0 Robert Ruge (42.), 2:1 Fynn Rubitzsch (81.), 2:2 Adrian Elias Westendorf (90.); Schiedsrichter: Mario Jeske (Könnern); Assistenten: Marek Scholz, Torsten Hüttig; Zuschauer: 80