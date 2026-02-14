Dem Dessauer SV 97 I glückte es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den SV Blau-Rot Coswig mit 5:3 (1:1) zu besiegen. 43 Zuschauer waren live dabei.

Nach nur 23 Minuten schoss Jan-Niklas Seifert das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Es verstrichen 21 Minuten, bis die Coswiger ihre Führung wieder abgeben mussten, und das auf besonders unglückliche Weise. Unfreiwillig besorgte Tarek Löwe den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (44.).

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Coswiger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jan-Erik Bergt schoss und traf in der 57. Minute. Die Dessauer blieben ihnen auf den Fersen. Julian Bittner schoss und traf in der 60. Spielminute, gefolgt von Philipp Markert (67.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Bergt versenkte den Ball in der 83. Spielminute zum zweiten Mal. Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Dessauer konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Luca Maximilian Dieckow traf in der 86. Minute. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den Dessauer SV 97 I.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In den letzten Minuten versuchten die Dessauer durch Spieleraustausch nochmal frische Impulse zu setzen. Matin Yousef kam rein für Julian Bittner. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Matin Yousef, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:3 auszubauen (90.+2). Die Dessauer sind dennoch auf Platz vier gerutscht.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Blau-Rot Coswig

Dessauer SV 97 I: Deistler – Dieckow, Eckersberg, Markert (71. Bayard), Kieseler, Malende, Von Klöden, Bittner (89. Yousef), Walzer, Merkel, T. Berger

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Hoffmann, Plotz, Seifert (62. Ziem), Bergt, Guroll (70. Körner), Schölzel (30. Schaaf), Scheller, Löwe (84. Weber), Schmidt

Tore: 0:1 Jan-Niklas Seifert (23.), 1:1 Tarek Löwe (44.), 1:2 Jan-Erik Bergt (57.), 2:2 Julian Bittner (60.), 3:2 Philipp Markert (67.), 3:3 Jan-Erik Bergt (83.), 4:3 Luca Maximilian Dieckow (86.), 5:3 Matin Yousef (90.+2); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Steve Kossin, Luay Maslmani; Zuschauer: 43