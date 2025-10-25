Der Dessauer SV 97 I erzielte am 9. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 35 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Seegrehna.

Dessau-Roßlau/MTU. Die 35 Besucher auf dem Sportplatz Kienfichten haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Dessauer besiegten die Gäste aus Seegrehna mit 2:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Sebastian Von Klöden für Dessau traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 9

2:0 Vorsprung für Dessauer SV 97 I – 75. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Seegrehna steckte zweimal Gelb sowie eine Rote Karte und damit einen Platzverweis ein.

Das finale Tor der Partie fiel 30 Minuten nach der Halbzeitpause, als Philipp Markert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (75.). Damit war der Erfolg der Dessauer gesichert. In Spielminute 76 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Dessauer sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: Dessauer SV 97 I – SV Seegrehna

Dessauer SV 97 I: Donath – Merkel, Bittner (78. Abaszada), Schlichting, Apel, Markert (87. Hulwa), Malende (68. T. Berger), Kieseler, Dieckow (87. Thiele), Von Klöden, Eckersberg

SV Seegrehna: Scherbaum – Jäckel, Trenkel, Kruse, Gäbelt, Geißler, Griedel (76. Kohl), Raiskup (64. Ruprecht), Thauer, Schenke, Stark

Tore: 1:0 Sebastian Von Klöden (54.), 2:0 Philipp Markert (75.); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Alexander Kern, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 35