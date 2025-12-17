Kein Punktgewinn für SV Blau-Rot Coswig: Im eigenen Stadion musste das Team am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den TuS Kochstedt hinnehmen.

Coswig/MTU. Der SV Blau-Rot Coswig und der TuS Kochstedt haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 2:3 (1:1).

Bereits kurz nach Spielstart schoss Brian-Lucas Körnicke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (5.). Doch die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 23 wurde das Gegentor durch Willi Veith Böhme erzielt.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Böhme/Kochstedt (53.), gefolgt von Hugo Guroll (SV Blau-Rot Coswig) in Minute 55. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der SV Blau-Rot Coswig musste zweimal Gelb hinnehmen. Der TuS Kochstedt hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Stephan Ebert.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg, als Noah Samuel Hensen den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und damit den Sieg für das Team aus Kochstedt sicherte (90.). Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz zwölf.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – TuS Kochstedt

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Hoffmann (68. Seifert), Bergt, Körner, Weber (90. Ziem), Ristok, Guroll, Schaaf, Scheller, Körnicke

TuS Kochstedt: Rosner – Buschmann (90. Ziemba), Streuber (70. Denell), Hensen, Hajowsky (46. Krieg), Landgraf, Böhme, Krüger, Zabel, Richter, Zuchowski

Tore: 1:0 Brian-Lucas Körnicke (5.), 1:1 Willi Veith Böhme (23.), 1:2 Willi Veith Böhme (53.), 2:2 Hugo Guroll (55.), 2:3 Noah Samuel Hensen (90.); Schiedsrichter: Frank Stehning (Wettin-Löbejün); Assistenten: Lutz Schmidt, Marcel Sindermann; Zuschauer: 30