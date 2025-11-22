Der SV Allemannia 08 Jessen errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den TuS Kochstedt.

Jessen/MTU. Am Samstag endete die Partie zwischen SV Allemannia 08 Jessen und TuS Kochstedt mit einem niedrigen 1:0 (0:0). 40 Fußballfans waren in der Jahnsportanlage Jessen Pl. 1 live dabei.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 13 Minuten nach dem Beginn der zweiten Halbzeit, brachte Florian Peinl den Gastgeber in Führung (58.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Jessen

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Die Jessener haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Allemannia 08 Jessen – TuS Kochstedt

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Sachse, Heinrich, Olexy, Krause, Alalawi (90. Michalke), Peinl (80. Schüler), Quinque (78. Winter), J. Michlick, Heinze (90. Böhme), M. Michlick

TuS Kochstedt: Rech – Streuber, Krieg (56. Hajowsky), Karbath, Richter, Zuchowski (62. Böhme), Strokosch, Friedrich, Zuchowski, Krüger, Ihbe

Tore: 1:0 Florian Peinl (58.); Schiedsrichter: Dustin Thiele (Dommitzsch); Assistenten: Alfred Hönemann, Olaf Berger; Zuschauer: 40