Fußball-Landesklasse 4: Mit einem haushohen Ergebnis von 0:6 (0:3) verließ der FC Stahl Aken an diesem Wochenende den Woodward Elbesportpark in Aken. Der SV Eintracht Elster fuhr siegreich nach Hause.

Aken/MTU. Im Woodward Elbesportpark wurden die Fans des FC Stahl Aken am Samstag Zeugen einer bitteren Niederlage. Sechs Bälle gingen Keeper Luca Marko Schulz durch die Finger. Das Spiel endete 0:6 (0:3).

Schon kurz nach Spielstart schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (1.). Es dauerte nicht lange, bis ein weiteres Tor via Strafstoß erzielt wurde durch Maurice Witzel (7.).

FC Stahl Aken liegt 0:2 im Rückstand – Minute 7

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Stahl Aken musste einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Zahna-Elsteraner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Marvin Richter im gegnerischen Tor. Schneider traf in Minute 26, Ivan Lavrov in Minute 40 und Witzel in Minute 62. Spielstand 5:0 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 14

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Damon Schüler (Elster) den Ball über die Linie bringen (83.). Mit 6:0 verließen die Zahna-Elsteraner den Platz als Sieger.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Eintracht Elster

FC Stahl Aken: Schulz – Wotschadlo, Saalmann (62. Saliou), Mazurkevych (78. Voigt), Ufer, Knauth, Kutscher (67. Müller), Abdul Awali, Rehsack, Franz (74. Korge), Dreßler

SV Eintracht Elster: Juhasz – Kase, Engelhardt, Schuschke, Dietze, Schneider, Schutzsch (76. Donath), Witzel (62. Schüler), Lavrov (62. Göbel), Witzel, Richter

Tore: 0:1 Philipp Schneider (1.), 0:2 Maurice Witzel (7.), 0:3 Philipp Schneider (26.), 0:4 Ivan Lavrov (40.), 0:5 Maurice Witzel (62.), 0:6 Damon Schüler (83.); Schiedsrichter: Denny Werner (Eilenburg); Assistenten: Dean Domenic Werner, Levis Benjamin Werner; Zuschauer: 12