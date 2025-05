Am 20. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der FC Stahl Aken vor 63 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Blau-Rot Pratau freuen.

Die 63 Besucher des Woodward Elbesportparks haben am Mittwoch ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Akener schlugen die Gäste aus Pratau mit 3:0 (0:0) souverän.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel sah es vorerst schlecht aus. Doch dann schoss Patrick Belger das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (79.). Die Akener legten nur kurze Zeit später nach. Wieder war Belger der Torschütze (85.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.05.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Aken

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 20

Patrick Belger kickt FC Stahl Aken in 2:0-Führung – Minute 85

Am Ende des Duells sollte es dem FC Stahl Aken noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Andy Dreßler den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (90.+3). Damit war der Sieg der Akener gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Stahl Aken – SV Blau-Rot Pratau

FC Stahl Aken: Papsdorf – Knauth (85. Rehsack), Müller, Belger, Zhelezniak, Ufer, Franz (82. Saalmann), Dreßler, Zakhel (87. Kutscher), Rzeznitzeck, Saliou (90. Teichmann)

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Preuß (90. Richter), Bilke, Gässler (53. Krohn), Schönebeck, Schmidt (77. Lehniger), Gallin, Baade (32. Hanke), Al Fadel Al Mahamid, Bullert, Bundemann

Tore: 1:0 Patrick Belger (79.), 2:0 Patrick Belger (85.), 3:0 Andy Dreßler (90.+3); Schiedsrichter: Franz Unger (Leipzig); Assistenten: Jonas Marvin Kühn, Fred Heinrich; Zuschauer: 63