Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Seegrehna heimste der FC Victoria Wittenberg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Wittenberg/MTU. Wittenberg – Seegrehna: Nachdem der FC Victoria Wittenberg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Hendrik Kruse (SV Seegrehna) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wittenberger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Andreas Thöner der Torschütze (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

FC Victoria Wittenberg und SV Seegrehna – 1:1 in Minute 70

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Christian Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Witt, Kießling (57. Arlt), Dorn, M. Müller, M. Müller (90. Filybah), Hüller (3. Vurmo), Körnig, C. Müller, Thöner, Tann

SV Seegrehna: Brandenburg – Stark, Raiskup, Geißler, Thauer, Ruprecht, Jäckel, Schüler, Kruse, Trenkel, Böhme

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27