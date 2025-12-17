Ergebnis 13. Spieltag FC Victoria Wittenberg erkämpft knappen 2:1-Sieg gegen SV Seegrehna
Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den SV Seegrehna heimste der FC Victoria Wittenberg am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.
Wittenberg/MTU. Wittenberg – Seegrehna: Nachdem der FC Victoria Wittenberg an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).
Hendrik Kruse (SV Seegrehna) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wittenberger konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Andreas Thöner der Torschütze (70.).
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Wittenberg
- Wettbewerb: Landesklasse 4
- Spieltag: 13
FC Victoria Wittenberg und SV Seegrehna – 1:1 in Minute 70
Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Christian Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Victoria Wittenberg sicherte sich somit Platz sieben.
Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna
FC Victoria Wittenberg: M. Müller – Witt, Kießling (57. Arlt), Dorn, M. Müller, M. Müller (90. Filybah), Hüller (3. Vurmo), Körnig, C. Müller, Thöner, Tann
SV Seegrehna: Brandenburg – Stark, Raiskup, Geißler, Thauer, Ruprecht, Jäckel, Schüler, Kruse, Trenkel, Böhme
Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27