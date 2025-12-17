Am 13. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 gelang dem FC Victoria Wittenberg ein 2:1 (0:1)-Heimsieg über den SV Seegrehna.

Wittenberg/MTU. Im Spiel zwischen Wittenberg und Seegrehna am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Hendrik Kruse (SV Seegrehna) netzte nur neun Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Wittenberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Andreas Thöner der Torschütze (70.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 13

FC Victoria Wittenberg Kopf an Kopf mit SV Seegrehna – 1:1 in Minute 70

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Christian Müller (Wittenberg) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Wittenberger Mannschaft erzielen (81.). In Spielminute 83 handelte sich der SV Seegrehna noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Seegrehna

FC Victoria Wittenberg: M. Müller – M. Müller, Thöner, Tann, Dorn, C. Müller, Körnig, M. Müller (90. Filybah), Kießling (57. Arlt), Witt, Hüller (3. Vurmo)

SV Seegrehna: Brandenburg – Trenkel, Raiskup, Jäckel, Böhme, Geißler, Schüler, Ruprecht, Kruse, Thauer, Stark

Tore: 0:1 Hendrik Kruse (9.), 1:1 Andreas Thöner (70.), 2:1 Christian Müller (81.); Schiedsrichter: Pascal Werner (Dessau-Roßlau); Assistenten: Nick Müller, Torsten Wünsch; Zuschauer: 27