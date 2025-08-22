Die SG 1919 Trebitz hatte am Freitag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Eintracht Elster mit 1:3 (1:0).

Bad Schmiedeberg/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Trebitz eine Niederlage gegen den SV Eintracht Elster schlucken. 1:3 (1:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Gleich nach Anpfiff schoss Kai Michael Meene das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (8.). Die Schmiedeberger konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Philipp Schneider der Torschütze (62.).

SG 1919 Trebitz Kopf an Kopf mit SV Eintracht Elster – 1:1 in Minute 62

Unentschieden. Elsters Yannick Schüler konnte seinem Team in Minute 80 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bad Schmiedeberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Schüler den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 verfestigte (85.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner entschieden. Die SG 1919 Trebitz rutschte auf Platz 15.

Aufstellung und Statistik: SG 1919 Trebitz – SV Eintracht Elster

SG 1919 Trebitz: Wroblewski – Poenicke, Kirschke, Bilke, Oberländer, Höppner (62. Krott), Preuß, Meene, Födisch (62. Gröber), Kühne, Schneider (82. Schütz)

SV Eintracht Elster: Walter – Schüler (90. Jahn), Engelhardt, Dietze, Kase, Schutzsch (89. Donath), Zoberbier (80. Michael), Witzel, Schneider, Göbel, Lavrov

Tore: 1:0 Kai Michael Meene (8.), 1:1 Philipp Schneider (62.), 1:2 Yannick Schüler (80.), 1:3 Yannick Schüler (85.); Schiedsrichter: Tino Hanke (Wittenberg); Assistenten: Thomas Witter, Justin Geese; Zuschauer: 218