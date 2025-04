Klar unterlegen zeigte sich der SV Blau-Rot Coswig im Spiel gegen den VfB Gräfenhainichen am vergangenen Samstag in der Fußball-Landesklasse 4. Die Gastgeber verloren mit 1:6 (1:5).

Coswig/MTU. Ernüchternde Leistung: Das Team von Marco Tille hat am Samstag vor 80 Zuschauern auf dem Sportplatz Lerchenfeld ganze sechs Tore kassiert. Die Partie endete 1:6 (1:5).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Malte Wiechmann das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (5.). Das zweite Tor folgte kurz nach dem ersten: Diesmal setzte Johannes Kühne den Ball ins Netz (18.).

Minute 18: SV Blau-Rot Coswig mit 0:2 im Rückstand

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Willi Seefeld musste gleich mehrere Male hinter sich greifen. Kühne konnte gleich zwei mal in Minute 23 und 29 erneut einnetzen und SchellerScheller legte in Minute 36 nach. Es lief nicht gut für den SV Blau-Rot Coswig. In Minute 42 schaffte es Spieler Nummer 17 mit einem Strafstoßtor noch, die Ehre der Coswiger zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 5:1 für den VfB Gräfenhainichen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 23

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der VfB Gräfenhainichen kassierte noch einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der SV Blau-Rot Coswig hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Stockmann den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 1:6 verfestigte (54.). Damit war der Sieg der Gräfenhainicher gesichert. In Spielminute 58 handelte sich der SV Blau-Rot Coswig noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – VfB Gräfenhainichen

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Scheller, Böhme (46. Meyers), Löwe, Schölzel (76. Fischer), Barth, Seifert, Müller (46. Weber), Warnecke, Ziem, Kappel (87. Kanzenbach)

VfB Gräfenhainichen: Busse – Stockmann, Wiechmann, Henschel (86. Wolfensteller), Noack (75. Voigt), Rodriguez (66. Werner), Kühne, Michalczyk, Kirste (46. Schmidt), Schlobach (64. Sow), Fromm

Tore: 0:1 Malte Wiechmann (5.), 0:2 Johannes Kühne (18.), 0:3 Johannes Kühne (23.), 0:4 Johannes Kühne (29.), 0:5 Till Stockmann (36.), 1:5 Fabian Scheller (42.), 1:6 Till Stockmann (54.); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: René Schwarzbach, Luis Meyer; Zuschauer: 80