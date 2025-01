Coswig/MTU. Die Begegnung zwischen dem SV Blau-Rot Coswig und dem SV Allemannia 08 Jessen hat eine unerfreuliche Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Auftakt holten die Rivalen aus Jessen auf und entschieden das Match schließlich mit 1:2 (1:0) für sich.

Niklas Schölzel traf für den SV Blau-Rot Coswig in Spielminute 13 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Das Gegentor konnten die Jessener in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Felix Klauser den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.30 Uhr

Austragungsort: Coswig

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 7

64. Minute SV Blau-Rot Coswig gleichauf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Miguel Askar den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Jessen sicherte (81.). Der SV Blau-Rot Coswig rutschte auf Platz neun.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Coswig – SV Allemannia 08 Jessen

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Schölzel (76. Hoffmann), Plotz, Scheller, Bergt (59. Löwe), M. Ziem, Trog, Böhme (70. Kuschert), Barth, Müller (76. A. Ziem), J. Seifert

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Klauser, Schüler, Heinrich, Wedmann (38. Taheri), Kilian (46. Askar), Wilhelms (81. Philipp), Reiche (66. Krause), Winter (90. Schulze), Michlick, Olexy

Tore: 1:0 Niklas Schölzel (13.), 1:1 Felix Klauser (64.), 1:2 Miguel Askar (81.); Zuschauer: 95