Wittenberg/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der FC Victoria Wittenberg und der SV Blau-Rot Coswig am Samstag 4:3 (2:1) getrennt.

Die Gäste aus Coswig mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball nur vier Minuten nach Anpfiff von Steven Schmidt ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Wittenbergern eine unerwartete Führung ein (4.). Die Wittenberger waren aber noch nicht fertig: In Minute 23 wurde ein weiteres Tor durch Lucas Tann erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Blau-Rot Coswig musste einmal Gelb hinnehmen. Tor Nummer drei schoss Christopher Plotz für Coswig (41.). Die Partie blieb spannend. Michael Müller traf für Wittenberg (66). Laurence Fynn Hoffmann traf für Coswig (72). Fabian Scheller netzte für Coswig ein (84.). Spielstand 3:3.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte unmittelbar danach, als Andreas Thöner den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Wittenberg sicherte (88.). In Spielminute 90 handelte sich der FC Victoria Wittenberg noch eine Gelbe Karte ein. Die Wittenberger haben sich somit Platz zehn gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Victoria Wittenberg – SV Blau-Rot Coswig

FC Victoria Wittenberg: Ritter – M. Müller (60. Wakrim), Witt, M. Müller, Thöner, C. Müller, Tann, Kießling, Hüller (60. Grabo), Körnig, Dorn

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Weber (58. Gliese), Löwe, Schmidt, Bergt, Körner, Meyers, Schaaf, Seifert (83. Fischer), Scheller, Plotz (70. Hoffmann)

Tore: 1:0 Steven Schmidt (4.), 2:0 Lucas Tann (23.), 2:1 Christopher Plotz (41.), 3:1 Michael Müller (66.), 3:2 Laurence Fynn Hoffmann (72.), 3:3 Fabian Scheller (84.), 4:3 Andreas Thöner (88.); Schiedsrichter: Tobias Burg (Dessau-Roßlau); Assistenten: Heiko Krause, Ralf Kilz; Zuschauer: 41