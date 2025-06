Für den Gastgeber SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf endete das Duell mit dem Dessauer SV 97 I am 29. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf und der Dessauer SV 97 I haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:2 (1:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Fabian Gresse für Abtsdorf traf und nach nur neun Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Aber die Dessauer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor via Strafstoß durch Max Zabel erzielt.

Unentschieden. Dessaus Hannes Wittwer konnte seinem Team in Minute 56 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

Der letzte Treffer folgte kurz darauf, als Charly Maurice Brückner den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Wittenberger Team erzielte (58.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der Dessauer SV 97 I wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – Dessauer SV 97 I

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Sprenger (61. Räbiger), Koppe (79. Odenthal), Winter, Krohn, R. Heinze, Gresse, Brückner (71. T. Heinze), Jentzsch (71. Hauss), Tietel, Alter

Dessauer SV 97 I: Deistler – Eckersberg, Abaszada (46. Abdulkarim), Kieseler, Dieckow, Von Klöden, Malende, Markert, Schweininger (75. Andersch), Zabel, Wittwer (84. Merkel)

Tore: 1:0 Fabian Gresse (9.), 1:1 Max Zabel (39.), 1:2 Hannes Wittwer (56.), 2:2 Charly Maurice Brückner (58.); Schiedsrichter: Kai Roether (Wittenberg); Assistenten: Jordan Anthony Hannemann, Mario Bischoff; Zuschauer: 18