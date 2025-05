Siebenmal hat der SV 1922 Pouch-Rösa am Samstag gegen die Gegner aus Dessau eingenetzt. 7:0 (2:0) für die Muldestauseer.

Fernando Gentil Da Cunha traf für den SV 1922 Pouch-Rösa in Spielminute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Danach dauerte es nicht lange, bis das zweite Tor durch Christos Paschos (28.) erzielt wurde.

SV 1922 Pouch-Rösa baut Vorsprung auf 2:0 aus – Minute 28

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Fünf Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Niklas Hänisch traf in Minute 54, Geraldo Shaba in Minute 69, Steven Wittek in Minute 75 und Dedej Ersed in Minute 77. Spielstand 6:0 für den SV 1922 Pouch-Rösa.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 29

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Hänisch den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 7:0 verfestigte (84.). Damit war der Sieg der Muldestauseer entschieden.

Aufstellung und Statistik: SV 1922 Pouch-Rösa – SV Dessau 05 II

SV 1922 Pouch-Rösa: M. Hamann – Hänisch, Rocktäschel, Kunyk (60. Wittek), Richter, Robalo (72. Synovyd), Gentil Da Cunha (60. Wittig), Sickert (46. Ersed), Paschos (32. Hulovych), Shaba, Gkouvas

SV Dessau 05 II: Donath – Gaedke, Schilling, Hobohm, Bingöl, Kaiser, Thieme, Chebbah, Loppnow, Herro, Chebbah

Tore: 1:0 Fernando Gentil Da Cunha (20.), 2:0 Christos Paschos (28.), 3:0 Niklas Hänisch (54.), 4:0 Geraldo Shaba (69.), 5:0 Steven Wittek (75.), 6:0 Dedej Ersed (77.), 7:0 Niklas Hänisch (84.); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Jeremy Tulaszewski, Reiner Fischer; Zuschauer: 39