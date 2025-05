Der SV Blau-Rot Pratau errang am 26. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 58 Zuschauern einen klaren 5:3 (1:2)-Sieg gegen den SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf.

Jeremy Noel Alter (SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf) netzte zwölf Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor kam schneller als gedacht: Diesmal setzte Paul Jentzsch den Ball ins Netz (13.).

Der SV Blau-Rot Pratau war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Daniel Gallin verschaffte seinem Team vier weitere Tore (41., 61., 68., 80.). So leicht ließen sich die Wittenberger jedoch nicht abhängen. Max Odenthal schoss und traf in Spielminute 85. Spielstand 4:3 für den SV Blau-Rot Pratau.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.05.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 26

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Der SV Blau-Rot Pratau musste noch einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Am Ende der Partie sollte es dem SV Blau-Rot Pratau noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Maik Göhlert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:3 erweiterte (90.+1). Damit war der Triumph der Wittenberger entschieden. Der SV Blau-Rot Pratau hat sich somit Platz elf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Bullert (46. Bilke), Göhlert, Höse (82. Krohn), Steiner (89. Lehniger), Hartkopf, Mainka, Schönebeck, Gallin, Gässler, Al Fadel Al Mahamid

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Alter, Sprenger, Koppe, Mende, Elmenthaler, Jentzsch, Winter, Brückner (22. Räbiger), Heinze (58. Brückner), Tietel

Tore: 0:1 Jeremy Noel Alter (12.), 0:2 Paul Jentzsch (13.), 1:2 Daniel Gallin (41.), 2:2 Florian Gässler (61.), 3:2 Florian Gässler (68.), 4:2 Florian Gässler (80.), 4:3 Max Odenthal (85.), 5:3 Maik Göhlert (90.+1); Schiedsrichter: Tobias Bendel (Eilenburg); Assistenten: Maximilian Helmschmied, Rene Nordmann; Zuschauer: 58