Der SV Blau-Rot Pratau hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV Dessau 05 II mit 1:3 (1:1).

Wittenberg/MTU. Nach einem vielversprechenden Auftakt mussten die Gastgeber aus Pratau eine Niederlage gegen den SV Dessau 05 II schlucken. 1:3 (1:1) gingen die Mannschaften vom Platz.

Maik Göhlert traf für den SV Blau-Rot Pratau in Spielminute 17 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Wittenberger konterten in der 37. Spielminute. Diesmal war Mohammad Kheir Herro der Torschütze.

1:1 im Duell zwischen SV Blau-Rot Pratau und SV Dessau 05 II – Minute 37

Unentschieden. Dessaus Pascal Karsten Zahrt konnte seinem Team in Minute 47 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 12.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 23

35 Minuten nach der Pause konnte Zahrt (Dessau) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 3:1 gingen die Dessauer als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Rot Pratau – SV Dessau 05 II

SV Blau-Rot Pratau: Nehring – Höse (71. Krohn), Bundemann, Gässler, Bilke, Göhlert, Schmidt (86. Lehniger), Hanke (46. Mainka), Al Fadel Al Mahamid, Bullert, Schwarz (46. Küpper)

SV Dessau 05 II: Heimberg – Kupka, Lange (75. Schilling), Chebbah (87. Bingöl), Zahrt (85. Dabo), Thomas, Chebbah, Herro (78. Kuczkowiak), Bergt, Hobohm, Gaedke

Tore: 1:0 Maik Göhlert (17.), 1:1 Mohammad Kheir Herro (37.), 1:2 Pascal Karsten Zahrt (47.), 1:3 Pascal Karsten Zahrt (80.); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Aaron Gebel, Jeremy Tulaszewski; Zuschauer: 38