Kein Punktgewinn für SV Dessau 05 II: Im eigenen Stadion musste das Team am 24. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 mit 2:3 (1:1) einen Misserfolg gegen den SV Seegrehna hinnehmen.

Jan Kai Hoffmann traf für den SV Dessau 05 II in Spielminute 14 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Dessauer konterten in der 40. Spielminute. Diesmal war Kevin Schüler der Torschütze.

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Pablo Loppnow/Dessau (50.), gefolgt von Kevin Schüler (SV Seegrehna) in Minute 56. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.04.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 24

31 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Christoph Thauer (Seegrehna) den Ball über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Wittenberger Elf erzielen (76.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Seegrehna wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Dessau 05 II beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dessauer sind auf Platz elf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: SV Dessau 05 II – SV Seegrehna

SV Dessau 05 II: Heimberg – Bergt, Kupka (66. Schilling), Römer, Hobohm, Gaedke, Apel, Thomas, Chebbah, Loppnow (75. Dabo), Hoffmann (46. Herro)

SV Seegrehna: Brandenburg – Griedel, Gäbelt (75. Böhme), Jäckel, Thauer, Ruprecht, Geißler (40. Furchner), Krüger, Schüler, Schenke, Trenkel (75. Schütz)

Tore: 1:0 Jan Kai Hoffmann (14.), 1:1 Kevin Schüler (40.), 2:1 Pablo Loppnow (50.), 2:2 Kevin Schüler (56.), 2:3 Christoph Thauer (76.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Janis Müller; Zuschauer: 46