Der SV Eintracht Elster erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 vor 63 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen die SV Germania 08 Roßlau.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 63 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner waren den Gästen aus Roßlau mit 2:0 (0:0) souverän überlegen.

Das Spiel verlief in der ersten Halbzeit torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Spielhälfte nicht besser aus. Doch dann schoss Philipp Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (66.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 8

97. Minute: SV Eintracht Elster baut Führung auf 2:0 aus

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der SV Eintracht Elster steckte einmal Gelb ein. Die SV Germania 08 Roßlau hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Christopher Jentzsch.

In der Nachspielzeit nutzte der SV Eintracht Elster noch einmal die Gelegenheit. In der siebten Spielminute konnte Maurice Witzel (Elster) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (90.+7). Mit 2:0 gingen die Zahna-Elsteraner als Sieger vom Platz. Der SV Eintracht Elster sicherte sich somit Platz drei.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – SV Germania 08 Roßlau

SV Eintracht Elster: Dörfel – T. Richter, L. Witzel (75. Schuschke), M. Witzel, Schüler (85. Remme), Kupplich (90. Jahn), Lavrov, Kase, Schneider (89. Donath), Dietze, Engelhardt

SV Germania 08 Roßlau: Rudolph – Ruge (75. Lorenz), Mieth, Hagendorf (83. Michaelis), Richter, Marzian, Seiffert (62. Fleischer), Hanke (45. Krug), Berke, Müller, Klausnitzer

Tore: 1:0 Philipp Schneider (66.), 2:0 Maurice Witzel (90.+7); Schiedsrichter: Stefan Piknik (Laußig); Assistenten: Michele Klaus Schulze, Lenny Gustav Ochmann; Zuschauer: 63