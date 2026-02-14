Dem SV Eintracht Elster gelang es am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4, den TuS Kochstedt mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 60 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Zahna-Elster/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern des Elster Bau Sportparks geboten. Die Zahna-Elsteraner setzten sich souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Gäste aus Kochstedt durch.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnte dann in der Nachspielzeit der ersten 45 Minuten erzielt werden: Diesmal setzte Maurice Witzel den Ball ins Netz.

Minute 45+1: SV Eintracht Elster baut Führung auf 2:0 aus

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es lief nicht gut für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Match war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

In Minute 70 fiel der finale Treffer der Partie. 25 Minuten nach Anpfiff gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 4:1 auszubauen (70.). In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – Kase, Schneider (81. Donath), Schuschke, M. Witzel, Schutzsch, L. Witzel (75. Schüler), Dietze, T. Richter, Lavrov, Engelhardt

TuS Kochstedt: Jeßwein – Landgraf, Ihbe, Ziemba (63. Täubrecht), Krüger, Rüdiger (56. Karbath), Zabel, Böhme, Streuber, Richter, Hensen

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60