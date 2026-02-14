Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 konnte sich der SV Eintracht Elster vor 60 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Erfolg gegen den TuS Kochstedt freuen.

Zahna-Elster/MTU. Die 60 Besucher des Elster Bau Sportparks haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Zahna-Elsteraner besiegten das Team aus Kochstedt mit 4:1 (2:0) souverän.

Philipp Schneider (SV Eintracht Elster) netzte zwölf Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Zahna-Elsteraner legten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit mit dem zweiten Tor des Spiels nach. Diesmal war Maurice Witzel der Torschütze.

Minute 45+1: SV Eintracht Elster mit 2:0 Vorsprung

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Martin Kase konnte in Minute 55 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den TuS Kochstedt. In Minute 64 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, das Spiel war jedoch verloren. Spielstand 3:1 für den SV Eintracht Elster.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Zahna-Elster

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 25 Minuten nach der Pause, als Schneider den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 4:1 verfestigte (70.). Damit war der Sieg der Zahna-Elsteraner gesichert. In Spielminute 89 handelte sich der SV Eintracht Elster noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Eintracht Elster – TuS Kochstedt

SV Eintracht Elster: A. Richter – M. Witzel, L. Witzel (75. Schüler), Lavrov, Kase, Engelhardt, Schutzsch, T. Richter, Schuschke, Schneider (81. Donath), Dietze

TuS Kochstedt: Jeßwein – Landgraf, Böhme, Hensen, Krüger, Streuber, Rüdiger (56. Karbath), Ziemba (63. Täubrecht), Zabel, Richter, Ihbe

Tore: 1:0 Philipp Schneider (12.), 2:0 Maurice Witzel (45.+1), 3:0 Martin Kase (55.), 3:1 Sebastian Ihbe (64.), 4:1 Philipp Schneider (70.); Schiedsrichter: Rico Reinhardt (Leipzig); Assistenten: Ralf Wanderer, Andreas Heinrich; Zuschauer: 60