Einen 5:4 (3:2)-Heimerfolg gegen den SV Blau-Rot Coswig fuhr der SV Friedersdorf am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 4 ein.

Muldestausee/MTU. Der SV Friedersdorf und der SV Blau-Rot Coswig haben sich am Samstag in einem spannenden Match gemessen und trennten sich 5:4 (3:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Jean-Pascal Körner für Coswig traf und nach nur sechs Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Coswiger konterten nur kurze Zeit später. Diesmal war Besnik Jefkay der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1 (12.).

SV Friedersdorf und SV Blau-Rot Coswig – 1:1 in Minute 12

Die Mannschaften standen Kopf an Kopf. Die Coswiger konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Jean-Pascal Körner versenkte den Ball in der 13. Spielminute zum zweiten Mal. Die Muldestauseer blieben ihnen auf den Fersen. Franz Seiring verschaffte seinem Team vier weitere Tore (26., 44., 70., 81.). Die Coswiger blieben ihnen auf den Fersen. Jan-Erik Bergt versenkte den Ball in Minute 89. Spielstand 5:3 für den SV Friedersdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 2

Schon eine Minute später konnte Bergt (Coswig) den Ball erneut über die Linie bringen (90.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Muldestauseer sicherten sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – SV Blau-Rot Coswig

SV Friedersdorf: Hahn – Mieth, Vereshchaka (73. Fischer), Kowalski (85. Kökel), Thiel, Hartmann, Stolzenhain (68. Mühlbauer), Rohde (62. Krasnokutskyi), Walter, Seiring (79. Al-Suliman), Jefkay

SV Blau-Rot Coswig: Seefeld – Warnecke, Ziem (28. Weber), Löwe, Seifert, Guroll (56. Müller), Giese (75. Kanzenbach), Saage, Körner (63. Kainz), Bergt, Ziem

Tore: 0:1 Jean-Pascal Körner (6.), 1:1 Besnik Jefkay (12.), 1:2 Jean-Pascal Körner (13.), 2:2 Franz Seiring (26.), 3:2 Franz Seiring (44.), 4:2 Nick Hartmann (70.), 5:2 Besnik Jefkay (81.), 5:3 Jan-Erik Bergt (89.), 5:4 Jan-Erik Bergt (90.); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Thomas Doczekala, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 50