Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half dem SV Friedersdorf am Sonntag nicht, als er sich vor 150 Fans mit 1:3 (0:1) gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen II verabschieden musste.

Muldestausee/MTU. Das Match zwischen Friedersdorf und Bitterfeld-Wolfen ist mit einer deutlichen 1:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Christopher Pötzsch (1. FC Bitterfeld-Wolfen II) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Bitterfeld-Wolfener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Stephan Eberhard den Ball ins Netz.

SV Friedersdorf liegt 0:2 im Rückstand – 66. Minute

Es sah nicht gut aus für Friedersdorf. Aber dann musste der 1. FC Bitterfeld-Wolfen II auch mal einstecken. Der Torwart konnte den Ball von Besnik Jefkay nicht abwehren – 1:2. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Muldestausee

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 1

Schon zwei Minuten später konnte Pötzsch (Bitterfeld-Wolfen) den Ball erneut mit einem Strafstoß über die Linie bringen (72.). Mit 3:1 gingen die Bitterfeld-Wolfener als Sieger vom Platz. Der SV Friedersdorf rutschte auf Platz 14.

Aufstellung und Statistik: SV Friedersdorf – 1. FC Bitterfeld-Wolfen II

SV Friedersdorf: Hahn – Hartmann, Janssen, Seiring (61. Rohde), Vereshchaka (83. Trommer), Krasnokutskyi (46. Kauna), Stolzenhain (46. Mieth), Kowalski, Jefkay, Fischer (61. Rickelt), Walter

1. FC Bitterfeld-Wolfen II: Dörfler – Jentzsch, Erler, Riediger, Eberhard (90. Tran Nguyen Gia), Achilles (87. Rohde), Chebbah, Mißner (86. Kirchhoff), Pötzsch, Csehil, Nelles (76. Pabstmann)

Tore: 0:1 Christopher Pötzsch (10.), 0:2 Stephan Eberhard (66.), 1:2 Besnik Jefkay (70.), 1:3 Christopher Pötzsch (72.); Schiedsrichter: Sebastian Knick (Dessau-Roßlau); Assistenten: Behzad Ahmed, Sebastian Rudolf; Zuschauer: 150