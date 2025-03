Der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 4-Partie gegen den SV 1922 Pouch-Rösa mit 0:3 (0:1).

Wittenberg/MTU. Das Match zwischen Abtsdorf und Pouch-Rösa ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet. Insgesamt dreizehn Karten inklusive zwei Platzverweise kamen in dieser hitzigen Partie zum Einsatz.

Es waren bereits 28 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Steven Wittek für Pouch-Rösa traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das zweite Tor konnten die Muldestauseer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Oleksandr Synovyd den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 17

In der Nachspielzeit nutzte der SV 1922 Pouch-Rösa noch einmal die Gelegenheit. In der vierten Spielminute konnte Dmytro Kunyk (Pouch-Rösa) den Ball über die Linie bringen (90.+4). Mit 0:3 gingen die Muldestauseer als Sieger vom Platz. In Spielminute 94 handelte sich der SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf – SV 1922 Pouch-Rösa

SV Graf Zeppelin 09 Abtsdorf: Bork – Sprenger (46. Winter), Alter, Tietel, Jentzsch, R. Heinze, Elmenthaler, Brückner, T. Heinze, Mende, Koppe

SV 1922 Pouch-Rösa: Hamann – Sickert, Shaba, Paschos (46. Gentil Da Cunha), Synovyd, Robalo, Wittek (77. Müller), Kunyk, Gkouvas, Richter (67. Siverchuk), Hulovych (83. Priadko)

Tore: 0:1 Steven Wittek (28.), 0:2 Oleksandr Synovyd (55.), 0:3 Dmytro Kunyk (90.+4); Zuschauer: 38